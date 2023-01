Bonaventura: “Non ci piace guardare gli altri giocare il mercoledì, vogliamo qualificarci alle coppe”

Il giocatore della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha commentato a DAZN la vittoria contro il Sassuolo. Questo il suo parere: “Abbiamo meritato questa vittoria che ci darà anche una grande fiducia. Speriamo che Nico stia bene e ci dia una mano, sappiamo che ha qualità e per noi è importante, anche se chi lo ha sostituito ha fatto sempre bene. Mercoledì e giovedì guardare le altre partite non ci piace, dobbiamo provare ad andare in Europa. Sappiamo che ora servirà un filotto di vittorie, serviranno delle grandi prestazioni. Rinnovo?Siamo vicini, sono contento così come lo è la società, ci siamo quasi “.