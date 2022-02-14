Italiano: "Amrabat? Non gli tiro le orecchie per il gol, ma uno come lui non può fare errori così"

Della prestazione di Amrabat ha parlato il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano criticando l'errore ma esaltando il gol

Nel dopo partita di Sky ha parlato il mister viola Vincenzo Italiano soffermandosi anche sulla prestazione del suo centrocampista Amrabat: “Amrabat? Se non avesse segnato il gol alla fine gli avrei tirato le orecchie, invece gli faccio i complimenti. Pero’ un giocatore come lui non può fare un errore come quello che ha fatto"

LE ALTRE PAROLE DI VINCENZO ITALIANO A SKY

https://www.labaroviola.com/italiano-insultato-non-ci-sta-non-sono-quella-persona-che-cercano-di-etichettarmi-i-tifosi-dello-spezia/165463/