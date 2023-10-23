Italiano amaro: "Abbiamo concesso molto meno dell'Empoli in difesa e sbagliato troppe palle gol"

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato la deludente sconfitta casalinga contro l'Empoli

Ai microfoni di Sky Sport il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato la sconfitta con l'Empoli. Queste le sue parole: "Commento sulla partita. Sintetizzando, per me è un incidente di percorso che può accadere. Eravamo al settimo cielo dopo Napoli, manca ancora tanto, oggi abbiamo trovato una squadra che ci ha castigato quando abbiamo sbagliato. Come mai siete stati lenti nella manovra? Quando perdi fai errori difensivi e sotto porta, se non sei freddo e non segni, le partite le perdi. Ma penso sia stata la Fiorentina che ha vinto le partite di solito, quando però sei in giornata storta perdi. Le punte continuano a deludere... A fine gara parlo un minuto ai ragazzi con lucidità, e ho detto che sono passati tanti palloni in area: dobbiamo cercare di essere più svegli e scaltri. Ogni partita abbiamo tante situazioni, avere i nostri due attaccanti con un solo gol è un peccato. Che è successo in difesa? L’Empoli ha concesso molto di più di quanto abbiamo concesso noi. Non capisco perché in fase difensiva siamo sprovveduti, abbiamo battuto un sacco di angoli, oggi sembra che loro siano stati più bravi di noi, ma non sono d’accordo sul fatto che abbiamo concesso di più. Abbiamo creato una valanga di palle gol, può capitare una serata no”.

IL COMMENTO DI QUARTA

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