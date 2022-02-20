Italiano: ''Allegri? Fa piacere essere citati da lui, ma ci vuole mettere un po' di pressione.''

Vincenzo Italiano non nasconde soddisfazione e ambizioni di ulteriore crescita dopo la bella vittoria contro l'Atalanta.

Ai microfoni di Dazn, Vincenzo Italiano commenta la bella vittoria contro l'Atalanta, contentezza e consapevolezza dei propri mezzi per il tecnico della Fiorentina. Queste le sue parole: In casa dobbiamo proporre più qualità, non volevo concedere il palleggio all'Atalanta. Era una partita complicata, in questi casi chi fa gol vince.

Il calcio ultimamente è cambiato molto, basti guardare le partite di champions o europa league. Allegri? Fa piacere essere citati da lui, ma ci vuole mettere un po' di pressione. La città? E' bellissimo respirare tutto questo affetto, la passione che c'è a Firenze è diversa da tante altre piazze, limando qualche difetto possiamo mantenere queste zone di classifica.

Dobbiamo aggiungere qualche gol nel nostro gioco, poi migliorare la fase difensiva su palla laterale. Gonzalez? Vuole essere trascinatore, non si risparmia mai. Gasperini? Uomo di calcio che vive la partita in maniera intensa, ma è un grandissimo.

TOLOI: ''FONDO AMERICANO? OCCASIONE SPECIALE, MERITO DI TUTTA L'ATALANTA. AVREMO UNA SPINTA MAGGIORE''

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