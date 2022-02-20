Toloi: "Fondo americano? Occasione speciale, merito di tutta l'Atalanta. Avremo una spinta maggiore"

Toloi: "L'entrata del fondo americano ci darà una maggiore spinta. Dobbiamo continuare a fare bene per rendere grande l'Atalanta

Rafael Toloi, capitano della squadra di Gasperini, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Fiorentina-Atalanta. Ecco le sue parole: "Percassi ha riunito il gruppo per raccontare della cessione. È una grande spinta per la società e squadra, è merito di tutte le persone che hanno lavorato nell'Atalanta. Si apriranno nuove porte e possibilità. Noi dovremo fare come sempre facendo crescere l'Atalanta"

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