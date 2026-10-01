Italia U21, c'è Ndour dal 1' minuto: Baldini si affida al centrocampista viola nella sfida con l'Armenia

Il centrocampista della Fiorentina scelto dal primo minuto dal Ct Baldini per la sfida valida per le qualificazioni all'Europeo U21

L'Italia U21 è scesa in campo contro l'Armenia, per la sfida valida per le qualificazioni al prossimo Europeo U21. L'obiettivo degli azzurrini sarà quello di vincere con tanti gol per diminuire la differenza reti rispetto alla Polonia, in vista dello scontro diretto della prossima settimana.

Il Ct Baldini non rivoluziona la formazione e consegna le chiavi del centrocampo a Ndour che parte titolare, schierandolo mezzala sinistra. Tra i titolari ci sono anche gli ex viola Favasuli e Comuzzo. In attacco il Ct si è affidato al tridente Koleosho, Camarda e Fini.