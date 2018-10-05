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Italia, ecco i convocati: conferme per Chiesa e Biraghi, Benassi...

Nella giornata di oggi Roberto Mancini ha reso note le convocazioni degli azzurri per i prossimi due impegni di Ottobre. L'Italia scenderà in campo allo stadio Luigi Ferraris di Genova il 10 per un'am...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 14:00
Italia, ecco i convocati: conferme per Chiesa e Biraghi, Benassi... - Biraghi, Benassi, Chiesa Italia
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Nella giornata di oggi Roberto Mancini ha reso note le convocazioni degli azzurri per i prossimi due impegni di Ottobre. L'Italia scenderà in campo allo stadio Luigi Ferraris di Genova il 10 per un'amichevole contro l'Ucraina e successivamente il 14 in trasferta in Polonia per la prima giormata di ritorno della Nations League. Non mancano le sorprese con il ritorno di Giovinco, la prima chiamata di Caprari e l'esclusione di Belotti e Politano. Per quanto riguarda i viola, confermatissimi il tanto discusso Chiesa e Biraghi che ha sorpreso positivamente Mancini nelle prime due uscite. Resta a casa Bensassi.

Ecco di seguito l'elenco di tutti i convocati:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Sebastian Giovinco (Toronto FC), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Zaza (Torino)

 

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