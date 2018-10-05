Italia, ecco i convocati: conferme per Chiesa e Biraghi, Benassi...

Nella giornata di oggi Roberto Mancini ha reso note le convocazioni degli azzurri per i prossimi due impegni di Ottobre. L'Italia scenderà in campo allo stadio Luigi Ferraris di Genova il 10 per un'am...

Nella giornata di oggi Roberto Mancini ha reso note le convocazioni degli azzurri per i prossimi due impegni di Ottobre. L'Italia scenderà in campo allo stadio Luigi Ferraris di Genova il 10 per un'amichevole contro l'Ucraina e successivamente il 14 in trasferta in Polonia per la prima giormata di ritorno della Nations League. Non mancano le sorprese con il ritorno di Giovinco, la prima chiamata di Caprari e l'esclusione di Belotti e Politano. Per quanto riguarda i viola, confermatissimi il tanto discusso Chiesa e Biraghi che ha sorpreso positivamente Mancini nelle prime due uscite. Resta a casa Bensassi.

Ecco di seguito l'elenco di tutti i convocati:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Sebastian Giovinco (Toronto FC), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Zaza (Torino)