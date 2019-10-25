Labaro Viola

Inzaghi si gioca la panchina a Firenze, è già pronto Gattuso come suo sostituto. Il retroscena

Simone Inzaghi osservato speciale. Arriveranno le smentite di rito, ma la Lazio pensa fortemente a Gennaro Gattuso. Ci sarebbe già stato qualche contatto tra le parti. L’ex allenatore del Milan sembre...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2019 14:47
Inzaghi si gioca la panchina a Firenze, è già pronto Gattuso come suo sostituto. Il retroscena - Milan's head coach Gennaro Gattuso looks on during the Italian Serie A soccer match Spal 2013 vs AC Milan at Paolo Mazza Stadium in Ferrara,Italy, 26 May 2019.ANSA/SERENA CAMPANINI
Milan's head coach Gennaro Gattuso looks on during the Italian Serie A soccer match Spal 2013 vs AC Milan at Paolo Mazza Stadium in Ferrara,Italy, 26 May 2019.ANSA/SERENA CAMPANINI
News
Fiorentina
Gattuso
Lazio
Inzaghi
Condividi

Simone Inzaghi osservato speciale. Arriveranno le smentite di rito, ma la Lazio pensa fortemente a Gennaro Gattuso. Ci sarebbe già stato qualche contatto tra le parti. L’ex allenatore del Milan sembrerebbe il principale candidato per l’eventuale sostituzione di Inzaghi qualora i risultati dei biancocelesti, a stretto giro di posta, non dovessero soddisfare. La sensazione è che la posizione dell’attuale tecnico della Lazio non sia troppo solida. E Gattuso, a cui potrebbe pensare anche il Torino, è più di un’idea...

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok