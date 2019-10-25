Inzaghi si gioca la panchina a Firenze, è già pronto Gattuso come suo sostituto. Il retroscena
Simone Inzaghi osservato speciale. Arriveranno le smentite di rito, ma la Lazio pensa fortemente a Gennaro Gattuso. Ci sarebbe già stato qualche contatto tra le parti. L’ex allenatore del Milan sembre...
Simone Inzaghi osservato speciale. Arriveranno le smentite di rito, ma la Lazio pensa fortemente a Gennaro Gattuso. Ci sarebbe già stato qualche contatto tra le parti. L’ex allenatore del Milan sembrerebbe il principale candidato per l’eventuale sostituzione di Inzaghi qualora i risultati dei biancocelesti, a stretto giro di posta, non dovessero soddisfare. La sensazione è che la posizione dell’attuale tecnico della Lazio non sia troppo solida. E Gattuso, a cui potrebbe pensare anche il Torino, è più di un’idea...
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