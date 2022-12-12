Inzaghi deluso da Vlahovic: "Mi piaceva molto alla Fiorentina, alla Juventus non sta bene"

Dusan Vlahovic e il declino da quando ha fatto la scelta di passare dalla Fiorentina alla Juventus, ne ha parlato anche Pippo Inzaghi

Filippo Inzaghi, attuale allenatore della Reggina, ha detto la sua su Dusan Vlahovic in un momento non felice della sua carriera dopo il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, queste e sue parole a Sky Sport: "Vlahovic mi piace, nella Fiorentina mi è piaciuto molto, pensavo facesse di più nella Juventus, ma ha questo problema della pubalgia. Non riesci a fare uno scatto, un tiro… Poi lui deve essere supportato dalla condizione fisica per fare bene ed ora non sta bene. È un centravanti completo" conclude Inzaghi.

BORJA VALERO PARLA DI WANDA NARA

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