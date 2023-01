Inter su Parisi e Baldanzi, uno è il desiderio della Fiorentina per il dopo Biraghi, l’altro è fiorentino…

Uno fa il terzino sinistro, l’altro il trequartista, entrambi piacciono. E molto. Mentre sgomita nella tonnara di metà classifica, infatti, l’Empoli riesce a mettere in mostra con disinvoltura due dei giovani talenti più interessanti del campionato. Tommaso Baldanzi è di Poggibonsi e indossa praticamente da sempre i colori azzurri, mentre Fabiano Parisi in Toscana ci è arrivato due stagioni e mezzo fa. Tutti e due hanno gli occhi addosso di mezza Serie A, tra cui la stessa Inter che lunedì sera chiude il girone di andata ospitando la squadra di Paolo Zanetti: chissà che non sia l’occasione per scambiarsi un paio di battute preliminari…

Pur avendo soltanto 19 anni, il trequartista dell’Empoli ha esordito tra i professionisti già due anni fa in Coppa Italia, quando i toscani erano ancora in Serie B. Era stato Alessio Dionisi a lanciarlo dalla panchina per due volte, poi lo scorso anno è toccato ad Aurelio Andreazzoli dargli la gioia della prima presenza in Serie A, da subentrato. Quest’anno Zanetti ha sin da subito deciso di tenere Baldanzi a pieno regime con la prima squadra e lui, classe 2003, ha ripagato la fiducia con tanto lavoro in allenamento e una conseguente evidente crescita in campo. Nove presenze e tre gol in questo campionato per lui, con le prestazioni che hanno richiamato l’attenzione degli uomini di mercato di molte squadre, tra cui l’Inter. L’anno scorso, talvolta nello stesso ruolo e alla stessa età, l’exploit era stato di Kristjan Asllani che poi è finito proprio a Milano, sponda nerazzurra.

Escludendo la possibilità che Baldanzi possa muoversi a gennaio, il problema nel trattare il promettente 19enne è che ancora non esiste di fatto un valore di mercato: cresce di partita in partita e per portarlo via da Empoli servirà mettere mano al portafoglio anticipando o superando la concorrenza. È altissima, quindi, la probabilità di un’asta, ammesso che lui non scelga di restare a crescere in un club che può assicurargli un posto da titolare. Il suo contratto fino al 2027 non mette certo fretta al presidente Fabrizio Corsi e in pole position pare esserci il Napoli. Ma tutto può cambiare, ovviamente.

Già obiettivo dell’Inter la scorsa estate, il terzino classe 2000 è appunto rimasto in Toscana nonostante gli apprezzamenti da più fronti dopo una splendida stagione 2021/2022. Parisi si è tenuto stretto – continuando a meritarsela – la titolarità e tutto fa pensare che qualcuno torni a bussare alla porta dell’Empoli tra qualche mese. Con le fasce che sono costantemente in evoluzione, con un paio di situazioni da definire a fine stagione, l’Inter tiene il suo nome sul taccuino: è eventualmente pronta a riprendere in mano il dossier, dopo aver optato per Raoul Bellanova nella scorsa sessione di calciomercato.

Anche su Parisi hanno fatto sondaggi tutte le big del campionato, anche per lui ci sarà la coda tra giugno e luglio. Per Zanetti, intanto, è indispensabile: 1.611 minuti in campo, con 18 presenze su 19 impegni stagionali (in panchina in casa dell’Atalanta), sostituito soltanto una volta. Il 20 novembre è anche apparso in panchina con la Nazionale nell’amichevole contro l’Austria: se non basta questo per tenerlo sott’occhio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

