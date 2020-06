Inter-Sassuolo 3-3. Ai nerazzurri non bastano i gol di Biraghi e Borja Valero. Neroverdi a +2 sulla Fiorentina

di Marco Collini

Termina il primo match di quest’oggi, a San Siro Inter-Sassuolo finisce con un rocambolesco 3-3. In vantaggio i neroverdi con un tocco vellutato di Ciccio Caputo. Pari nerazzurro al 41′ con Lukaku e nel recupero e l’ex Fiorentina Biraghi a portare avanti i nerazzurri al termine della prima frazione. Nel finale succede di tutto, prima rigore SOLARE negato agli ospiti per mani di Young, poi altro penalty per il Sassuolo e Berardi fa 2-2. L’Inter si butta in avanti a capofitto e trova il gol con Borja Valero, al secondo centro stagionale dopo quello a Firenze. Sembra finita, ma nel recupero Magnani sottomisura fa esultare De Zerbi. Neroverdi a più 2 dalla Fiorentina.