Inter-Cagliari, Dazn non funziona. Clienti infuriati sui social : “La partita non si vede”

Inter e Cagliari scendono in campo per il match delle 12.30 della Domenica, ma i tanti telespettatori connessi non riescono a seguire la partita. Ci sono infatti problemi di natura tecnica per Dazn con il messaggio che recita:



“Siamo spiacenti, al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto. Se il problema persiste, contatta l’assistenza clienti“.

Un messaggio in comune a tanti abbonati che dovranno così perdersi i primi minuti del match (ad ora, ore 12.56 il problema persiste) con la speranza che il problema sia risolto il più presto possibile.

Secondo il sito Downdetector ci sono problemi lungo tutta la Penisola.

