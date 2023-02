Insulti tifosi del Verona per Italiano. La sua colpa? Aver esultato al gol di Biraghi ritenuto antisportivo

Dopo il terzo gol della Fiorentina segnato da Biraghi i tifosi del Verona se la sono presa con Vincenzo Italiano, l’allenatore viola è stato oggetto del coro: “Vaffanculo Vaffanculo Italiano” da parte dei sostenitori dell’Hellas presenti allo stadio Bentegodi. Il motivo? Secondo loro il tecnico della Fiorentina, che ha giocato ben 248 partite collezionate in 11 anni con la maglia gialloblù, ha esultato troppo dopo il terzo gol viola di Biraghi che, secondo le ragioni di casa Verona, non doveva esserci perchè c’era un giocatore della Fiorentina per terra soccorso proprio da un giocatore del Verona al momento del tiro vincente del giocatore viola.

DAZN NON HA MANDATO TELECRONISTI A VERONA