Ingaggio di Kouamè sarà raddoppiato, guadagnerà 2 milioni l’anno. Lo prevede l’opzione sul contratto

L’estate scorsa in pochi avrebbero creduto di poter vedere ancora Christian Kouamé con la maglia della Fiorentina e ancor meno da protagonista, seppure solo in taluni frangenti, ma è successo. Cinque gol e otto assist nella sua stagione, iniziata e terminata forte con alcune lunghe pause nel mezzo, sono un buon bottino. E un’estate dopo, anche per l’attaccante ivoriano classe ’97 è tempo di riflessioni.

Sullo sfondo c’è infatti il contratto, in scadenza al 30 giugno 2024 con opzione per un altro anno che la Fiorentina non ha ancora attivato. Estendendo fino al 2025, l’ingaggio di Kouame subirebbe un significativo rialzo, finendo per raddoppiare quasi l’attuale milione di euro netto (qualcosina di più) e schizzare a quasi due. Agli occhi dell’allenatore Italiano è un uomo sul quale poter contare (di lui disse che è il primo che porterebbe con sé in guerra), ma la dirigenza potrebbe anche pensare di fare valutazioni ulteriori. Anche perché, nella stessa cornice, si registrano interessi rinnovati sul mercato per Kouame e nel caso tornassero a riaccendersi sirene inglesi, sarebbe ragionevole pensare anche di ottenere un buon incasso. Ci sarà da valutare bene. Lo riporta TMW

DE MAGISTRIS LANCIA LA BOMBA