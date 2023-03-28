"Incredibile che la FIGC non sia parte civile nel processo Juventus, sono i primi a essere danneggiati"

Ernesto Paolillo ha parlato anche della situazione legata al processo sugli illeciti commessi dalla Juventus

Ernesto Paolillo, ex dirigente dell'Inter, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Non c'è modo di fare business per fare profitto per gli investitori stranieri ma credo che qualcosa debba cambiare dal punto di vista manageriale anche in Lega Calcio e nella Federazione altrimenti è sempre la solita musica e le solite persone le solite idee. Non voglio entrare nella questione Juventus ma cito solo un caso, credo sia incredibile che la Federazione italiana, che è la prima ad essere danneggiata da una situazione del genere, non sia parte civile nel processo Juventus, stiamo parlando del calcio e la Federazione si tira da parte sia assurdo"

AMELIA PARLA DEL TALENTO DELLA FIORENTINA

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