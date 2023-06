Incontro Italiano-dirigenza: da Biraghi a Brekalo sono otto gli intoccabili della Fiorentina

Scrive il Corriere dello Sport, il futuro della Fiorentina passa dalla conferma di alcuni elementi che la passata stagione sono stati decisivi sia in campionato che in Coppa. I confronti tra Italiano, il mister, e la società stanno andando avanti. Commisso per il prossimo anno non sembra intenzionato a rimodulare verso il basso il monte ingaggi. Resterà Biraghi, Milenkovic, Dodò, Gonzalez e Bonaventura, forse il più decisivo. A centrocampo la Fiorentina si aspetta un svolta da Barak ma anche da Castrovilli. In attacca i gigliati hanno deciso di puntare su Brekalo, uno tra Cabral e Jovic saluterà.

