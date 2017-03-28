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Incontro a Firenze tra Corvino e Di Francesco. La Fiorentina smentisce. Come avvenne per Vidal e Giampaolo

Eusebio Di Francesco è il tecnico in pole per la panchina della Fiorentina. Ieri incontro nella casa di Corvino a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2017 10:14
Incontro a Firenze tra Corvino e Di Francesco. La Fiorentina smentisce. Come avvenne per Vidal e Giampaolo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Gazzetta dello Sport racconta di un incontro tra Pantaleo Corvino e Di Francesco, ormai l'allenatore in pole per la panchina viola. ll nome di Di Francesco che resta il preferito in casa viola come prossimo tecnico a partire da giugno. Lui sarebbe l’allenatore giusto per ripartire nel prossimo campionato. La Fiorentina non ha mai smentito l’interesse e lui non ha mai chiuso la porta. Le due parti si piacciono e parecchio, anche se la trattativa non è in dirittura d’arrivo. Il tecnico del Sassuolo è infatti legato fino al 2019 al suo attuale club e nel contratto ha inserita una clausola rescissoria da 3 milioni di euro che la nuova squadra dovrà pagare, a meno di accordi diversi tra i club. Si parla anche di un incontro tra la Fiorentina e Di Francesco avvenuto ieri nella casa di Corvino in via Gioberti, dato che ieri il tecnico del Sassuolo era a Firenze in occasione della cerimonia della panchina d’oro. Di Francesco come Vidal e Giampaolo, i due che sono stati a casa di Corvino per parlare del loro approdo in riva all'Arno poi sfumato. La società gigliata ha smentito. Vedremo se sarà la realtà o una prassi di rito.

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