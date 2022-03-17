Incontro Barone-Nardella a Palazzo Vecchio: concordate le prossime tappe per il nuovo Franchi

A Palazzo Vecchio è andato in scena l'incontro tra Nardella e Barone per il restyling dello Stadio Artemio Franchi

Il sindaco Dario Nardella ed il direttore generale della Fiorentina Joe Barone si sono incontrati oggi a Palazzo Vecchio. I due hanno visionato insieme le caratteristiche generali del progetto vincitore per il restyling dello stadio di Firenze. Inoltre Nardella e Barone hanno concordato le prossime tappe. Si vedranno ancora a partire dalle prossime settimane per entrare nei particolari del nuovo Franchi. Già da questa sera hanno cominciato a parlare delle figure che andranno a comporre il team che avrà il compito di seguire tappa dopo tappa gli sviluppi sul nuovo Franchi.

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