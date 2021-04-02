Iachini: "Bisogna ritrovare i meccanismi, la difesa deve essere solida. Con il "gioca, gioca" intendo..."

Iachini parla della situazione della Fiorentina

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"Sono passati cinque mesi - ha detto Beppe Iachini su Instagram della Fiorentina -, questi giocatori metteranno in campo tutto per onorare la maglia della Fiorentina. Dobbiamo avere "garra" per forza. Dobbiamo essere organizzati, intensi ed aggressivi. Callejon? Può giocare in diversi modi, si sta allenando molto. Mi aspetto da parte sua grande disponibilità. "Gioca, gioca" cosa intendo? Lo sanno loro. Smarcarsi e leggere bene i movimenti. La squadra deve riapprendere ciò. Dobbiamo essere solidi in difesa, ed efficaci davanti. L'obiettivo principale è questo".

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