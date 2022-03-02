In vendita fuori la curva Fiesole dei fischietti anti gobbo per accogliere il ritorno di Vlahovic

E' il giorno del ritorno di Vlahovic a Firenze, contro la Fiorentina. In vendita dei fischietti ''anti gobbo'' fuori la curva Fiesole.

Tutto pronto a Firenze per ''accogliere'' il ritorno del beniamino divenuto rivale. Dusan Vlahovic, per la prima volta da avversario all'Artemio Franchi, contro la Fiorentina e con la maglia della Juventus. E' di pochissimi minuti fa la notizia secondo la quale sarebbe i corso la vendita di fischietti ''anti gobbo'' per i tifosi viola. Sotto la Fiesole, ed all'uscita dell'iconico Bar ''Marisa'' nei pressi dello stadio. Vlahovic torna a Firenze, e Firenze è pronto ad ''accoglierlo'' nel migliore dei modi.

MACIA ED IL SUO FORTE LEGAME CON FIRENZE, E' IN CITTA' NEL GIORNO DI FIORENTINA-JUVENTUS

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