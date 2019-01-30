In semifinale sarà Fiorentina-Atalanta, andata 27 febbraio a Firenze, il ritorno a Bergamo...

L'Atalanta ha battuto a sorpresa per 3 a 0 la Juventus a Bergamo con i gol di Castagne e la doppietta di Zapata. E sarà proprio la squadra bergamasca ad affrontare la Fiorentina in semifinale, andata...

A cura di Redazione Labaroviola 30 gennaio 2019 22:17

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