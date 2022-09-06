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In mattinata faccia a faccia tra Nardella e Commisso per il nuovo stadio Franchi, incontro positivo

Prima della conferenza stampa di Rocco Commisso c'è stato un faccia a faccia con il sindaco Dario Nardella, tema restyling di Campo di Marte

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2022 14:45
In mattinata faccia a faccia tra Nardella e Commisso per il nuovo stadio Franchi, incontro positivo - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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In mattinata faccia a faccia tra Nardella e Commisso per il nuovo stadio Franchi, incontro positivo

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, nella mattinata di oggi c'è stato un incontro tra il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, motivo del faccia a faccia i lavori per il nuovo stadio Franchi, incontro che è stato definito positivo dai protagonisti. Di questo incontro parlerà Rocco Commisso direttamente in sala stampa a partire dalle 15,45 in diretta anche sul canale Twitch di Passione Fiorentina.

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