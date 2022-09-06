In mattinata faccia a faccia tra Nardella e Commisso per il nuovo stadio Franchi, incontro positivo

Prima della conferenza stampa di Rocco Commisso c'è stato un faccia a faccia con il sindaco Dario Nardella, tema restyling di Campo di Marte

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, nella mattinata di oggi c'è stato un incontro tra il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, motivo del faccia a faccia i lavori per il nuovo stadio Franchi, incontro che è stato definito positivo dai protagonisti. Di questo incontro parlerà Rocco Commisso direttamente in sala stampa a partire dalle 15,45 in diretta anche sul canale Twitch di Passione Fiorentina.

LE RIVELAZIONI DI BORJA VALERO

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