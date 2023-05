Il West Ham trema, dall’Inghilterra: “La UEFA punirà i calciatori coinvolti negli scontri con i tifosi dell’AZ?”

Al termine della semifinale di Conference Leauge tra AZ Alkmaar e West Ham è scoppiato il caos all’AFAS Stadion. I tifosi olandesi hanno tentato di raggiungere il settore dove erano presenti le famiglie dei giocatori del West Ham hanno fatto il giro del mondo. Una violenza inaudita e inspiegabile, sventata solamente da qualche eroico tifoso Hammers e alcuni giocatori del club londinese che sii sono frapposti tra i tifosi olandesi e i propri cari.

Tra loro ci sono Declan Rice, Said Benrahma, Flynn Downes e Michail Antonio. Secondo quanto scrive oggi il The Telegraph, ci sarebbe preoccupazione nell’ambiente Hammers per una possibile squalifica che potrebbe arrivare dalla UEFA per l’azione dei quattro giocatori nell’episodio. Lo scontro, nonostante fosse per difendere le loro famiglie, potrebbe costar loro caro e potrebbero trovarsi di fronte a una commissione per spiegare la ragione delle loro azioni. Non è ancora noto se la UEFA ha intenzione di agire prima o dopo la finale di Conference League contro la Fiorentina. Una squalifica che, per tempi e modalità, avrebbe del clamoroso.