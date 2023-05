Firenze si prepara per la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Le info per vedere la partita in città

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in accordo con la Fiorentina, ha dato una comunicazione ufficiale su come si svolgerà la serata di mercoledì in città: in occasione della finale di Coppa Italia che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma mercoledì alle ore 21, i tifosi viola che non partiranno per la Capitale potranno guardare la partita in diverse zone del centro e in quartieri limitrofi: sono otto i maxi-schermi che il comune ha messo a disposizione del pubblico fiorentino e si troveranno nei seguenti posti: Anconella Garden, Habana 500, Il Fiorino sull’Arno, la Toraia, Le Murate Caffé Letterario, Light Campo di Marte, OFF Bar e UltraVox Firenze. Di seguito il comunicato: Viviamo insieme la Notte Viola. Mercoledì per la finale di Coppa Italia ci saranno maxischermi in vari luoghi della città. Questa è la mappa di 8 spazi che il Comune dà in gestione per l’Estate Fiorentina. Ringraziamo i gestori di questi spazi e tutti gli esercenti che si stanno dando da fare per offrire questo servizio ai tifosi viola anche in altri luoghi della città. forza viola”.