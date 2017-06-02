Il Valencia ha offerto 6 milioni per Badelj, rifiuto secco di Corvino, la Fiorentina vuole almeno 8 milioni
La risposta è stata un secco no da parte della Fiorentina. Il prezzo fissato è quello di 10 milioni per Badelj e Corvino al massimo..
A cura di Redazione Labaroviola
02 giugno 2017 11:45
Secondo quanto riportato dalla testata giornalista spagnola "Superdeporte" il Valencia ha offerto 6 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Milan Badelj, ma Corvino ha risposto con un secco rifiuto. La Fiorentina valuta il calciatore 10 milioni e al massimo può scendere a 8. Ecco il motivo del rifiuto viola.