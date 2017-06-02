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Il Valencia ha offerto 6 milioni per Badelj, rifiuto secco di Corvino, la Fiorentina vuole almeno 8 milioni

La risposta è stata un secco no da parte della Fiorentina. Il prezzo fissato è quello di 10 milioni per Badelj e Corvino al massimo..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 giugno 2017 11:45
Il Valencia ha offerto 6 milioni per Badelj, rifiuto secco di Corvino, la Fiorentina vuole almeno 8 milioni - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dalla testata giornalista spagnola "Superdeporte" il Valencia ha offerto 6 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Milan Badelj, ma Corvino ha risposto con un secco rifiuto. La Fiorentina valuta il calciatore 10 milioni e al massimo può scendere a 8. Ecco il motivo del rifiuto viola.

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