Il Valencia ha offerto 6 milioni per Badelj, rifiuto secco di Corvino, la Fiorentina vuole almeno 8 milioni

La risposta è stata un secco no da parte della Fiorentina. Il prezzo fissato è quello di 10 milioni per Badelj e Corvino al massimo..

A cura di Redazione Labaroviola 02 giugno 2017 11:45

Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com

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