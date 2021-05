Il Torino ne prende 4 anche contro lo Spezia, la squadra di Cairo rischia la serie B

Lo Spezia trova la salvezza con una giornata di anticipo rispetto alla fine del campionato. Decisiva, in tal senso, la bella vittoria odierna contro il Torino. 4-1 il risultato finale di una gara che ha visto gli uomini di Italiano padroni del campo dall’inizio alla fine. I gol portano la firma di Riccardo Saponara, Martin Erlic e doppietta per M’bala Nzola. Per i granata rete del momentaneo 2-1 di Andrea Belotti.

Fin dai primi minuti si intuisce il copione della partita. Lo Spezia gioca con la testa sgombra e con voglia di arrivare quanto prima alla salvezza, mentre il Torino ha le gambe bloccate dalla paura di sbagliare. Il risultato è una supremazia evidente della squadra di Italiano, avanti 2-0 grazie alle reti di Riccardo Saponara al 19′ e di M’bala Nzola su calcio di rigore al 42′.

A inizio ripresa Nicola stravolge la sua squadra inserendo Verdi per Vojvoda e passando di fatto ad un super offensivo 4-2-4. Lo Spezia rischia di dilagare con Nzola che però non sfrutta il cioccolatino regalatogli da Saponara e così, al 54′, ecco la possibile svolta: Andrea Belotti conquista un calcio d’angolo, sugli sviluppi Ferrer stende in area Bremer e regala il penalty ai granata col capitano che non sbaglia, segnando il 2-1.

La rete segnata ridà energia mentale al Torino, con Nicola che prova ad aumentare l’intensità con i cambi: Singo per Izzo, Zaza per Sanabria, Buongiorno per Lukic. Il modulo spregiudicato fa sì che il Toro alzi il baricentro, anche se le difficoltà nel costruire restano. E infatti la squadra di Nicola si affida spesso e volentieri al lancio lungo per tentare di creare pericoli a Zoet.

Dopo un buon momento del Torino, lo Spezia ritrova lucidità e alla prima occasione torna a far male al Torino: punizione da sinistra di Marchizza, M’bala Nzola viene incomprensibilmente lasciato solo e ha così tempo e modo per segnare il 3-1. Il Torino con la rete subita esce definitivamente dal campo e incassa anche il poker: cross dalla destra di Farias, Martin Erlic viene lasciato solo dentro l’area di rigore e di testa segna il 4-1. E’ l’ultimo squillo di un match che certifica la matematica salvezza dello Spezia con una giornata di anticipo, mentre il Torino resta in bilico in attesa del risultato del Benevento e delle prossime sfide con Lazio e proprio Benevento. Il racconto della partita di TMW

