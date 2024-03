Il Torino batte il Monza e supera la Fiorentina: granata a quota 44, viola a 43 ma con due partite in meno

In una sfida dal profumo europeo, il Torino ha sconfitto il Monza per 1 a 0 grazie a un rigore realizzato da Antonio Sanabria al 69′. La partita ha visto la squadra granata giocare meglio, fino ad arrivare al primo dei due episodi chiave che hanno cambiato la storia del match. Al 68′, Matteo Pessina ha vistosamente trattenuto Ricci in area, con l’arbitro Aureliano che ha concesso il rigore (poi trasformato) alla squadra di Juric. Qualche minuto più tardi è stato ancora Pessina a rendersi protagonista in negativo per la squadra lombarda, commettendo un altro fallo su Ricci e rimediando l’espulsione per somma di ammonizioni. La partita si è quindi indirizzata sui binari giusti per il Torino, che ha amministrato agevolmente il vantaggio fino al fischio finale.

Con questa vittoria, i granata scavalcano la Fiorentina in classifica, salendo a 44 punti. Tuttavia, è fondamentale ricordare che la squadra di mister Italiano ha disputato due partite in meno, dovendo affrontare questa sera il Milan e recuperare la sfida contro l’Atalanta, rimandata in seguito al malore fatale subito da Joe Barone. Il Monza, invece, resta bloccato a quota 42, comunque non lontano dalla zona che vale la qualificazione alle coppe europee.

