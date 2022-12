Il Tirreno, Amrabat potrebbe non esserci col Monza, tornerà a Firenze tre giorni prima

Sofyan Amrabat è a forte rischio per la sfida di mercoledì 4 gennaio. Infatti il marocchino tornerà a Firenze solo il 1 gennaio ed è dunque possibile che non sia a disposizione o quantomeno parta dalla panchina: accanto a Mandragora nel 4-2-3-1 di mister Italiano potrebbe esserci Alfred Duncan. Ma alla luce dei recenti infortuni del ghanese e delle ottime prestazioni in amichevole per Alessandro Bianco, potrebbe essere proprio lui a fare la sua prima apparizione da titolare in Serie A. Attenzione però alla sorpresa chiamata Lorenzo Amatucci, il talentino viola si allena ormai con la prima squadra e dopo varie amichevoli in cui si è reso protagonista, anche per lui potrebbe essere arrivato il momento di esordire in Serie A. Lo riporta Il Tirreno.

