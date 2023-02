Il solito Mourinho: “Stampa e tifosi non capiscono: con i titolari Roma sarebbe in semifinale Coppa Italia”

Le parole di Jose Mourinho intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il match contro l’Empoli che ha visto la Roma uscire vittoriosa per 2-0. Ecco le sue dichiarazioni:

“Abbiamo gente allo stadio che non capisce, la stampa non capisce nonostante sia il loro lavoro: se contro la Cremonese avessimo giocato con questi in campo avremmo vinto e saremmo in semifinale di Coppa Italia, questa è la nostra realtà. Ho detto ai ragazzi prima di questa partita che oggi sarebbero dovuti entrare in campo con uno zaino, uno zaiono pieno di frustrazione e tristezza per l’ultima sconfitta. Siamo solo noi: la verità è che facciamo sempre il massimo.”

Belotti ed il minutaggio? Ragazzo che è arrivato tardi ed ha avuto infortuni, adesso sta bene e mi sembra che nell’ultima partita abbia fatto bene. Nel calcio si può giocare solo in 11 ed è una realtà che noi conosciamo: le altre squadre possono avere in panchina giocatori incredibili ma non vengono poste le stesse domande. ”

