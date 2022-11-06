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Il solito Mourinho che non sa perdere, si presenta a Dazn e rifiuta di mettersi auricolare per le domande

Josè Mourinho perde il suo secondo derby e a fine partita rifiuta di rispondere alle domande dallo studio di Dazn

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2022 21:47
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Il solito Mourinho che non sa perdere, si presenta a Dazn e rifiuta di mettersi auricolare per le domande

José Mourinho non ha preso benissimo la sconfitta della sua Roma per 1-0 contro la Lazio. Durante le interviste post-partita di Dazn, il tecnico portoghese – come spiegato dall’emittente – non ha voluto dotarsi delle cuffie necessarie per l’interazione con lo studio, limitandosi quindi a ricevere le domande dall’inviato sul posto. Lo riporta Alfredopedullà.com

LE PAROLE DI ITALIANO A FINE PARTITA

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