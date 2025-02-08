Il retroscena del Corriere Fiorentino, Palladino a Pradè: “Kean? Farà 15 gol sennò vuol dire che non sono capace”

Questa estate non tutti erano convinti di Kean...

È sulla bocca di tutti. Corre, lotta e segna. Moise Kean è diventato il re di Firenze e Raffaele Palladino se lo gode tutto, essendo stato il primo a volerlo nella sua Fiorentina. Infatti, appena arrivato al Viola Park, l'allenatore viola ha subito fatto il suo nome a Daniele Pradè. “Se non segna almeno 15 gol vuol dire che non sono capace".

Raffaele Palladino avrebbe convinto così il direttore sportivo viola. E, vedendo i numeri dell'attaccante ex Juventus, possiamo dire che l'ex Monza ci ha visto parecchio lungo. Eppure quest'estate non tutti erano convinti delle sue capacità, ma non Palladino. Lui ha sempre creduto in Moise Kean e viceversa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/hurrikean-numeri-impressionanti-15-gol-in-serie-a-19-totali-si-e-preso-la-fiorentina-e-un-posto-da-protagonista/288153/