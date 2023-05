Il rapporto tra Dusan Vlahovic e la Juventus è ormai giunto al capolinea, sirene dalla premier per il serbo

Dusan Vlahovic è tornato al gol contro il Lecce, non segnava dal 16 marzo in maglia bianconera. Il serbo tuttavia potrebbe lasciare la Juve in estate, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex Fiorentina è nel mirino di molti club europei: Il Bayern Monaco, che non ha ancora trovato il sostituto naturale di Lewandowski, così come il Manchester United che non ha più una vera e propria punta centrale dall’addio di Cristiano Ronaldo, anche il Newcastle sarebbe sulle tracce del serbo, che potrebbe ingolosirsi visto che i magpies sono ormai prossimi ad entrare in Champions League, infine anche il Chelsea che sta soffrendo l’assenza di un 9 che segni con regolarità.

Dusan Vlahovic sarà sicuramente concentrato sul presente e sulle prossime sfide della Juventus, ma è inevitabile che con l’attuale situazione dei bianconeri non può che non allungare lo sguardo verso la stagione 2023/24. Tutti adesso si chiedono se il serbo abbia fatto la scelta giusta quel gennaio del 2022, quando tolse la casacca viola per indossare quella bianconera, lasciando la Fiorentina a metà dell’opera. Una cosa è certa, se anche uno come Haaland, classe 2000 come Vlahovic, ha fatto tre stagioni al Borussia Dortmund prima di fare il grande salto, forse anche il serbo avrebbe potuto fare delle scelte, più adeguate alla sua crescita come calciatore.

