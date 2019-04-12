Labaro Viola

Il pubblico di Torino lo insulta e lo chiama zingaro, Vlahovic segna e mostra il suo nome

Spiacevole quello che è successo oggi nel ritorno della finale di Coppa Italia a Torino al Filadelfia dove i tifosi granata hanno insultato e chiamato più di una volta il centravanti della Fiorentina...

A cura di Flavio Ognissanti
12 aprile 2019 23:53
Il pubblico di Torino lo insulta e lo chiama zingaro, Vlahovic segna e mostra il suo nome -
News
Fiorentina
Coppa Italia
Torino
Primavera
Vlahovic
Condividi

Spiacevole quello che è successo oggi nel ritorno della finale di Coppa Italia a Torino al Filadelfia dove i tifosi granata hanno insultato e chiamato più di una volta il centravanti della Fiorentina classe 2000 Vlahovic "zingaro". Il serbo dopo aver segnato il gol del vantaggio viola ha dedicato proprio a loro la sua esultanza, mostrando il proprio nome dietro la maglietta. Non è la prima volta che i ragazzi viola a Torino sia stati così insultati, anche nel corso della partita di campionato sono accaduti episodi simili.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok