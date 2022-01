Il presidente del Basilea conferma: “Per Cabral alla Fiorentina mancano solo le visite mediche”

David Degen, presidente del Basilea, ha parlato in conferenza stampa della situazione su Cabral alla Fiorentina, le sue parole: “Quella con la Fiorentina è stata una trattativa intensa, perchè il trasferimento possa andare a buon fine mancano ancora le visite mediche e alcuni dettagli ma noi non fermeremo il suo percorso di crescita. Il nostro obiettivo è quello di mettere in vetrina i giocatori. La serie A per Cabral è una bella opportunità” conclude il presidente del Basilea.

