Il pensiero controcorrente di Amelia: “La Fiorentina non meritava di vincere contro il Napoli”

Marco Amelia, ex portiere di Milan e Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport durante la quale ha espresso la sua opinione sulla vittoria ottenuta dalla Fiorentina contro il Napoli. Ecco le sue parole: “I Partenopei sono avvantaggiati perché saranno più freschi rispetto ai giallorossi che hanno giocato ieri in Conference League. Per di più penso che il Napoli non meritasse la sconfitta con la Fiorentina settimana scorsa“.

