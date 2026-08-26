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Il Parma affonda per Fabbian. Ceccarini rivela: "Trattativa in corso con la Fiorentina"

Il direttore di Tuttomercatoweb.com segnala il forte l’interesse del club emiliano per il centrocampista viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2026 23:42
Il Parma affonda per Fabbian. Ceccarini rivela: "Trattativa in corso con la Fiorentina" -
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Il Parma piomba su Giovanni Fabbian. A rilanciare la notizia è Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, che attraverso un post sui social ha fatto il punto sulla situazione di mercato.

«Il #Parma piomba su #Fabbian. Trattativa in corso con la #Fiorentina».

Poche parole, ma che raccontano di un’operazione già entrata nel vivo. Il club emiliano avrebbe infatti avviato i contatti con la Fiorentina per il centrocampista, con la trattativa che potrebbe svilupparsi nelle prossime ore.

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