Il Parma affonda per Fabbian. Ceccarini rivela: "Trattativa in corso con la Fiorentina"
Il direttore di Tuttomercatoweb.com segnala il forte l’interesse del club emiliano per il centrocampista viola
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2026 23:42
Il Parma piomba su Giovanni Fabbian. A rilanciare la notizia è Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, che attraverso un post sui social ha fatto il punto sulla situazione di mercato.
«Il #Parma piomba su #Fabbian. Trattativa in corso con la #Fiorentina».
Poche parole, ma che raccontano di un’operazione già entrata nel vivo. Il club emiliano avrebbe infatti avviato i contatti con la Fiorentina per il centrocampista, con la trattativa che potrebbe svilupparsi nelle prossime ore.