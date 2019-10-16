Il nuovo stadio sarà più grande di quello della Juve. Il costo dell'impianto è di 150-200 milioni

Secondo quanto riporta La Nazione, Barone e Commisso incontreranno il sindaco Nardella dopo il 25 ottobre. Lo stadio avrà una capienza che va dai 40 ai 45 mila posti. Presumibilmente anche per vigilar...

Secondo quanto riporta La Nazione, Barone e Commisso incontreranno il sindaco Nardella dopo il 25 ottobre. Lo stadio avrà una capienza che va dai 40 ai 45 mila posti. Presumibilmente anche per vigilare uno smacco alla Juventus, avrà qualche posto in più dell'Allianz Stadium della Juventus. Sarà un gioiello di architettura e confort. Questo dovrà essere un marchio distintivo di Firenze, dovrà rappresentare il Franchi e la Torre Maratona riprendendo le scale elicoidali del genio di Pier Luigi Nervi. Il nuovo stadio dovrà essere una sintesi tra passato e futuro. L'obiettivo del nuovo stadio oltre a quello di ospitare le partite casalinghe della Fiorentina sarà quello di ospitare show, manifestazioni ed eventi. I costi dell'impianto vanno dai 150-200 milioni, per l'acquisto dei terreni invece il costo è di 20-25 milioni.