Il nuovo allenatore dell'Udinese fa sognare, vittoria a Parma e primo posto in classifica. Il racconto

L'Udinese vince a Parma in rimonta, finisce 2-3 con gol di Lucca e doppietta di Thauvin. Il racconto della partita

Una partita che sembrava a senso unico, dopo il primo tempo, e una rimonta clamorosa della ripresa. L'Udinese sbanca il Tardini e batte il Parma 2-3 dopo aver chiuso la prima frazione in svantaggio per 2-3, con i gol di Delprato e di Bonny. Nel secondo tempo prima la rete di Lucca e poi la doppietta di Thauvin, per un successo che proietta i bianconeri al primo posto solitario in classifica dopo le prime quattro giornate. Decisiva anche l'espulsione di Keita, entrato al 52' e costretto ad abbandonare il campo dopo un doppio cartellino giallo al 73'.

L'equilibrio della partita si è spezzato dopo soltanto due minuti con la prima rete in campionato di Enrico Delprato. Calcio d'angolo battuto corto e cross dalla destra di Mihaila che ha trovato il capitano gialloblù in anticipo con il piatto destro, con il suo tiro al volo che non ha lasciato scampo a Okoye. Al 43' è arrivato poi il raddoppio di Bonny, bravissimo a girarsi in un fazzoletto su assist di Man e a battere lo stesso Okoye con la punta del piede destro, regalando il doppio vantaggio ai suoi al termine del primo tempo.

Nella ripresa poi è arrivato subito, al 49', il gol di Lorenzo Lucca, che ha riaperto la sfida, prima della rete di Thauvin, che al 69' ha rubato un gol praticamente già fatto a Davis ribadendo in rete un colpo di testa del compagno direttamente sulla linea di porta. Gran parte del merito va però proprio al centravanti ex Watford, bravo ad avviare l'azione e farsi trovare sul secondo palo per colpire a rete. Il sorpasso è poi arrivato al 76': cross dalla sinistra e sponda aerea di Davis che ha trovato Ekkelenkamp a centro area. Miracolo di Chichizola ma sulla ribattuta il francese ha trovato l'angolino, per il gol del 2-3 che ha chiuso la partita. Lo scrive TMW

LORENZO AMORUSO ATTACCA MARTINEZ QUARTA

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