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Il Napoli vuole Milenkovic e Veretout. Giuntoli è stato ieri a Firenze per trattare con la Fiorentina

Non solo Jordan Veretout: il Napoli, secondo le informazioni che arrivano dalla città partenopea, avrebbe messo nel mirino anche Nikola Milenkovic della Fiorentina. Tanto che, come riferito da Radio M...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2019 23:27
Il Napoli vuole Milenkovic e Veretout. Giuntoli è stato ieri a Firenze per trattare con la Fiorentina -
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Non solo Jordan Veretout: il Napoli, secondo le informazioni che arrivano dalla città partenopea, avrebbe messo nel mirino anche Nikola Milenkovic della Fiorentina. Tanto che, come riferito da Radio Marte, ieri sera il ds dei campani Cristiano Giuntoli era a Firenze (gli azzurri giocavano un paio d'ore prima nella vicina Empoli) per una tappa di mercato: il dirigente partenopeo ha parlato con i dirigenti viola, confermando l'interesse per entrambi i profili.

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