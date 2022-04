Il Napoli vuole Italiano? La smentita: “Se parte Spalletti, esiste un solo nome: Gasperini”

Giuseppe Falcao, figlio della leggenda della Roma Paulo Roberto, è stato intervistato ai microfoni de Il Diabolico e Il Divino, trasmissione in onda su New Sound Level 90FM. Ecco le sue parole: “Se Spalletti e De Laurentiis non dovessero riuscire a ricomporre il loro rapporto, sarebbe probabile una separazione alla fine della stagione, con il Napoli che rimarrebbe senza allenatore. In tal caso il Napoli starebbe pensando solo ad un nome per la panchina, Giampiero Gasperini. Già quando Mazzari doveva lasciare il Napoli per andare dalla Juventus, De Laurentiis e Gasperini avevano trovato un accordo per un pre-contratto, poi Mazzarri rimase e non se ne fece nulla; si tratta dunque di un ritorno di fiamma”.

