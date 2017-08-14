Il Napoli risponde alla Fiorentina: "De Laurentiis non ha mai rilasciato interviste a nessuna agenzia di stampa"

Continua il botta e risposta tra Napoli e Fiorentina per Federico Chiesa. La società partenopea smentisce tutte le possibili dichiarazioni

"Il Napoli smentisce categoricamente che il Presidente Aurelio De Laurentiis abbia parlato con l'Ansa da Filicudi." Così scrive su Twitter la SSC Napoli, che nega ogni tipo di intervista del patron: "In queste dichiarazioni De Laurentiis avrebbe detto che "il Napoli vincerà certamente lo scudetto" addirittura "accettando scommesse". Addirittura De Laurentiis avrebbe parlato dell'acquisto di Chiesa fissandone anche il prezzo! Restiamo senza parole ribadendo che non c'è alcuna dichiarazione di De Laurentiis all'Ansa o ad altre testate.