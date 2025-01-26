Il Milan ribalta il Parma nel recupero e supera la Fiorentina: i viola scendono all'ottavo posto

Grazie a due gol nel recupero, il Milan ribalta il Parma e supera di 1 punto la Fiorentina in classifica. I viola scendono all'ottavo posto

Lunch match di fuoco a San Siro, con il Milan di Conceicao che è riuscito a ribaltare il buon Parma di Pecchia. I rossoneri se la sono vista molto brutta, andando in svantaggio per ben due volte e riacciuffando la partita soltanto nel recupero, grazie a due gol arrivati ormai a tempo scaduto.

Dopo un avvio equilibrato, è il Parma a passare in vantaggio grazie al gol di Cancellieri. Gol che scuote il Milan, che reagisce e trova il pareggio con un rigore di Pulisic, nato da una follia di Suzuki. Nel secondo tempo, i rossoneri cadono nella trappola dei ducali, che mettono la partita sul piano nervoso e mentale. Addirittura, il Parma torna in vantaggio all'80esimo con il gol di Delprato. Da lì in poi, arriva una grande reazione del Diavolo, che segna 3 gol nel giro di pochi minuti (compreso quello annullato a Pavolovic). Il pareggio arriva al 92esimo grazie a Rejinders, mentre il gol del definitivo 3 a 2 lo segna Chukwueze al 95esimo.

Con questo risultato, il Milan supera la Fiorentina in classifica, salendo a 34 punti in 21 partite disputate. La Fiorentina è chiamata a rispondere nel big match di serata contro la Lazio, che vale molto per capire i reali obiettivi degli uomini di Palladino.

3 COLPI IN ENTRATA PER LA FIORENTINA

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