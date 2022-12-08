Il miglior amico di Amrabat a Firenze: "Felicissimo di stare alla Fiorentina, mi ha chiamato dopo la Spagna"

Sofyan Amrabat è il giocatore del momento in casa Fiorentina considerato il mondiale eccezionale che sta disputando

Il Corriere fiorentino ha intervistato uno dei più grandi amici di Amrabat a Firenze, vale a dire un ristoratore marocchino, Younes Zitouni, che ha la sua attività proprio a due passi dallo stadio Franchi, queste le sue parole nel momento della carriera più bello di Sofyan:

"Dopo la partita contro la Spagna mi ha telefonato: si è commosso, era in lacrime per la felicità. È simpatico, parla con tutti i clienti senza mai tirarsela, non sembra nemmeno un calciatore per gli atteggiamenti. La sua famiglia è originaria del Marocco del nord, io vengo dal centro, ma non c’è differenza: siamo fratelli. A Firenze siamo tutti felicissimi e Sofyan è il più felice di tutti".

DI MARZIO SVELA IL MOTIVO DELLA PRESENZA DI DI VAIO

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