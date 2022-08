Il Mattino: “Spalletti insultato, Fiorentina muta. L’allenatore ferito da Firenze”

“Insulti a Spalletti, Fiorentina muta. Il tecnico ferito da Firenze” scrive Il Mattino. Ieri Spalletti ha scherzato incrociando dei bambini alla stazione di Firenze “Mica siete pure voi degli anti-sportivi?” però in realtà si porta dentro una ferita non di poco conto perché Firenze è la sua città, la Fiorentina è la squadra della sua gioventù. La società gigliata però sino ad ora non è intervenuta sull’episodio accaduto domenica sera al tecnico. È arrivato un messaggio del sindaco Nardella: “Non generalizzare”. Intanto indagini sul tifoso che ha tentato l’aggressione: riceverà il Daspo.

Fonte: TMW

