Il Mattino riporta: ADL ha messo Italiano nel mirino, è la prima scelta in caso di addio di Spalletti

Il Mattino ha cercato di riassumere tutte le faccende legate alla panchina del Napoli. Sembrerebbe che Aurelio De Laurentiis stia cercando di convincere Luciano Spalletti a rimanere sulla panchina del Napoli, offrendogli un contratto da 4 milioni all’anno, con un prolungamento di due anni.

Il presidente del Napoli comunque non certo della permanenza del tecnico toscano sta continuando a sondare il terreno per trovare un sostituto. Tra i principali interessati per il dopo Spalletti c’è sicuramente Vincenzo Italiano, De Laurentiis sta sfruttando anche il buon rapporto con Barone per discutere del tecnico ex Spezia. Barone ha rinviato ogni discorso a dopo la partita contro il West Ham. La trattativa è in corso, sicuramente non è arrivato un no tassativo da parte della Fiorentina ma allo stesso tempo c’è stato un po’ di indietreggiamento. La cosa certa è che Italiano sembrerebbe la prima scelta per il dopo Spalletti, tutto rinviato al giorno dopo la finale di Conference League.

CHIARA ZUCCHELLI: “ITALIANO? A FIRENZE LE CRITICHE NON MANCANO MAI, NONOSTANTE TUTTO HA PORTATO DUE FINALI”