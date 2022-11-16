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Il legale della Salernitana senza mezzi termini su Milan-Fiorentina: "È stata uno scandalo"

Il legale della Salernitana ha espresso il proprio disappunto sugli evidenti torti arbitrali subiti dalla Fiorentina contro il Milan

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2022 00:22
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Il legale della Salernitana senza mezzi termini su Milan-Fiorentina: "È stata uno scandalo"

Il legale della Salernitana, Francesco Fimmanò, è intervenuto ai microfoni di Televomero parlando dei chiari errori che si sono verificati durante Milan-Fiorentina penalizzando fortemente la squadra di Italiano. Queste le sue dichiarazioni:

"Milan-Fiorentina è stata una partita assurda. È stato il primo scandalo del nostro campionato".

Si è poi soffermato sulla prima parte di stagione del Napoli:

"Il Napoli ha in mano le sorti del campionato. Se non perde le ultime quattro prima del girone di ritorno, allora la corsa scudetto sarà chiusa".

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