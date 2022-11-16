Il legale della Salernitana senza mezzi termini su Milan-Fiorentina: "È stata uno scandalo"
Il legale della Salernitana ha espresso il proprio disappunto sugli evidenti torti arbitrali subiti dalla Fiorentina contro il Milan
Il legale della Salernitana, Francesco Fimmanò, è intervenuto ai microfoni di Televomero parlando dei chiari errori che si sono verificati durante Milan-Fiorentina penalizzando fortemente la squadra di Italiano. Queste le sue dichiarazioni:
"Milan-Fiorentina è stata una partita assurda. È stato il primo scandalo del nostro campionato".
Si è poi soffermato sulla prima parte di stagione del Napoli:
"Il Napoli ha in mano le sorti del campionato. Se non perde le ultime quattro prima del girone di ritorno, allora la corsa scudetto sarà chiusa".
LEGGI ANCHE: FIORENTINA SU SABIRI
https://www.labaroviola.com/da-genova-fiorentina-vuole-acquistare-sabiri-per-15-milioni-poi-prestito-alla-samp-fino-a-giugno/192748/