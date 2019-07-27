Il Lecce vuole Venuti ma la decisione finale spetta a Montella. I giallorossi interessati anche a Saponara

Il Lecce ha un accordo con i viola per il ritorno di Lorenzo Venuti anche se la decisione finale spetta a Vincenzo Montella il quale deciderà o meno di trattenere il terzino. È possibile che Venuti ve...

Il Lecce ha un accordo con i viola per il ritorno di Lorenzo Venuti anche se la decisione finale spetta a Vincenzo Montella il quale deciderà o meno di trattenere il terzino. È possibile che Venuti venga liberato con una formula che possa permettere alla Fiorentina eventualmente di riprenderlo. La squadra giallorossa è interessata anche a Riccardo Saponara fuori dagli schemi di Montella e destinato quindi a partire ma su di lui c'è anche il Brescia.

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