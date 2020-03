In questi minuti, il Governo ha deciso di dare l’input a fermare la Serie A. Lo annuncia il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in una nota all’Ansa dove spiega la posizione delle massime cariche italiane su un tema che già il Coni aveva portato verso la sospensione, mentre la Lega voleva andare avanti a giocare.

Spadafora è stato chiaro in questi minuti: “Sono e siamo già al lavoro per la stesura del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia sportiva, che spero possa essere firmato già nella giornata di domani per lo stop al campionato“.

Quindi, un passo in più dopo l’annuncio del Coni dello stop a tutti gli sport fino al 3 aprile e la richiesta di un nuovo decreto sull’emergenza Coronavirus per la sospensione delle gare. Aspettando l’ufficialità e le decisioni di domani in Lega, oltre al Decreto stesso.

