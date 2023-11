Il discorso della Fiesole alla Fiorentina: “Ci girano le scatole per le sconfitte, la Juventus come un derby”

Alla fine dell’allenamento a porte aperte al Viola Park i giocatori della Fiorentina sono andati sotto i tifosi della Curva Fiesole per ricevere tutto l’affetto e la carica in vista della Juventus, questo il discorso fatto ai ragazzi:

“Ci gira il ca**o come a voi per queste due partite, perché s’è perso due partite di merda. Però noi sappiamo quello che ci mettete in campo e domenica va dato tutto per superare queste due partite, perché per noi è come un derby. Queste due sconfitte sono solo una parentesi, bisogna mettere palle e cuore ed entrare in campo con il cervello attaccato”

IL BOATO DELLA VIOLA PARK AL GOL DI NZOLA