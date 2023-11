Nzola segna in allenamento e i tifosi esplodono in un boato. Il supporto ad un ragazzo in difficoltà

Partitella a campo ridotto per la Fiorentina al Viola Park sotto gli occhi di 1500 tifosi viola (la massima capienza consentita). In gol anche Nzola, che sta vivendo un momento non facile a causa delle sue non brillanti prestazioni. Al momento del gol del centravanti angolano in partitella i tifosi presenti sono esplosi in un boato di liberazione e supporto per un ragazzo che ha bisogno anche di momento come questi.

VIDEO E FOTO DAL VIOLA PARK